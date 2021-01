SERIGNE DAN MBACKÉ (Fils du Khalife de Darou Moukhty) : « Si vous voulez la paix dans ce pays, ne touchez pas à Serigne Modou Kara »

C'est un Mouhamadane Mbacké visiblement engagé à carrément prendre fait et cause pour Serigne Modou Kara Mbacké qui s'est adressé ce dimanche à Darou Moukhty aux autorités de ce pays.



Fils du nouveau Khalife de Darou Moukhty, le Mbacké-Mbacké a clairement fait savoir que la paix dans ce pays devrait être sauvegardée et que cette sauvegarde passera nécessairement par la mise à terre de toute menace qui pourrait peser sur le leader du Silkum Jawahiri.



Serigne Mouhamadane Mbacké ne se fera pas prier pour faire remarquer que Serigne Modou Kara est "un trésor" de Serigne Touba que Touba et Darou devraient protéger "au vu de tout ce qu'il fait pour le pays et pour les jeunes..."



Il prenait part à une rencontre organisée par le "Général" qui recevait des jeunes venus lui présenter une nouvelle structure créée pour l'accompagner.