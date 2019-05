SERIGNE DAN ABDOU LAHAD : « Mame Abdou Aziz Sy et Serigne Hady Touré avaient dit de Serigne Souhaïbou Mbacké... »

Les tarikhas ont toujours entretenu des relations exceptionnelles au Sénégal. Serigne Souhaïbou Mbacké incarnait d'ailleurs le trait d'union qui pouvait valablement les relier. À en croire Serigne Mouhamadane Mbacké, fils de Serigne Abdou Lahad Mbacké ''Serigne Souhaïbou avait réussi à gagner l'admiration de plusieurs personnalités religieuses du Sénégal et avait même suscité chez certaines d'entre elles ( Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh et Serigne Hady Touré en particulier) des témoignages forts.'' Pour avoir appris le Coran sous la tutelle du guide spirituel de Darou Khoudoss, Serigne Dane s'est fait le plaisir de s'entretenir avec Dakaractu sur la vie et l'œuvre de celui qui a fait de lui celui qu'il est devenu aujourd'hui...