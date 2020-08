SERIGNE CHEIKH BINETOU FALL : « Du temps de la peste, Cheikh Ibra Fall n'avait pas peur de la mort, mais par respect au ndigël de Serigne Touba, il avait dû... »

Serigne Cheikh Binetou Fall Ibn Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar est d'avis que le magal de Touba est un évènement religieux exceptionnel dont le Sénégal ne devrait nullement se priver de l'organiser. Ce faisant, il estime qu'il est du devoir de tout un chacun de veiller à créer les conditions de sa tenue. Parmi ces conditions, il liste le respect du ndigël de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou qui a demandé à tous les fidèles de suivre les recommandations des médecins afin de couper la chaîne de transmission et juguler la propagation de la covid19.



Serigne Cheikh Binetou Fall de lancer ainsi, un appel à l'endroit de toutes les populations du Sénégal à suivre le ndigël du Patriarche de Darou Miname comme le fit Mame Cheikh Ibrahima Fall avec Serigne Touba lorsque la peste ravageait la sous-région en 1918. "La peste était de loin plus mortelle que la covid19. Et pourtant Mame Cheikh Ibrahima Fall ne s'en était jamais soucié. D'ailleurs, il disait qu'il avait décidé de s'interposer avec sa famille entre la peste et son guide spirituel. Mais lorsque Serigne Touba lui a donné le ndigël de faire mouvement vers Keur Cheikh et de prendre toutes les mesures barrières à l'époque, il les avait prises. Nous invitons tous les disciples à respecter à la lettre les recommandations du Khalife Général des Mourides qui a demandé à ce que tout le monde porte le masque, utilise les gels hydroalcooliques et respecte la distanciation sociale."



Le chef religieux Baay-Fall ne manquera pas de rappeler, par ailleurs, toute l'importance dont jouit Diourbel dans l'hagiographie mouride. "C'est ici et nulle part ailleurs, que Serigne Touba a vécu 15 ans d’affilée sans en sortir. Mieux, c'est à Diourbel que Serigne Touba a, pour la première fois, célébré le magal. Par conséquent, il est temps de nous rappeler de tout cela.



Interpellé sur le coup d'État qui a eu raison de Ibrahima Boubacar Keïta, Serigne Cheikh Binetou Fall souhaitera que l'expression "coup d'État" soit enlevé dans ce cas de figure. "Quand c'est tout un peuple qui souhaite le départ d'un Président, l'expression coup d'État n'est pas appropriée..."