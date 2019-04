SERIGNE BASS MBACKÉ : « Nous ne comprenons pas le transfert d'Amadou Bâ vers un autre ministère et le limogeage de Pape Abdoulaye Seck »

Amadou Bâ transféré du ministère des Finances à celui des Affaires étrangères n'a guère été une bonne idée selon Serigne Bassirou Mbacké. Le chef religieux et leader politique Apériste à Touba, qui a câblé Dakaractu, est d'avis que l'initiative n'a guère été pertinente au vu de '' l'excellent travail abattu '' à la tête de ce département. '' C'est grâce à la confiance qu'il inspire et à sa compétence internationalement reconnue que le Club de Paris a osé dégainer plusieurs milliers de milliards pour financer la deuxième phase du Pse. Loin de soutenir que le changement de portefeuille a été fait pour fragiliser ce dernier, Serigne Bassirou Mbacké accepte néanmoins que la prérogative de nommer aux postes ministériels revient exclusivement au Président de la République.



Serigne Bassirou Mbacké de s'étonner pourtant, par ailleurs, du limogeage de Pape Abdoulaye Seck de la tête du ministère de l'agriculture, malgré '' ses excellents résultats. '' Il citera entre autres actes posés par le désormais ex-ministre, '' la mise à la disposition des paysans de tracteurs, de semences de bonne qualité, d'engrais, la mise à terme du calvaire imposé par les bons impayés et le déroulement de très bonnes campagnes agricoles. '' Il invitera Moussa Baladé à s'inspirer de son prédécesseur et espère qu'il sera plus efficace dans le travail.