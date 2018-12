SERIGNE BASS ABDOU KHADR : « C'est au 5ème jour de son Khalifat que le Khalife m'a parlé de son engagement de construire l'Université pour Serigne Touba »

Au terme de la cérémonie de pose de la première pierre de l'Université de Touba par le Khalife Général des Mourides lui-même ce mercredi, une réunion d'informations a été aussitôt déroulée avec la presse sous la houlette de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui était en compagnie du ministre de l'intérieur et de celui de l'enseignement supérieur Mary Teuw Niane. Une occasion saisie par le Porte-parole du Patriarche de Darou Miname pour faire deux révélations de taille.



La première est relative à l'engagement inébranlable de construire ce Complexe Islamique qui anime Serigne Mountakha Mbacké. Un engagement manifesté, dit-il, par le Saint-homme dès les premiers moments de son Khalifat. '' C'est au 5ème jour de son Khalifat que le Khalife m'a parlé de son engagement de construire l'Université pour Serigne Touba. Il m'a fait savoir que ce complexe Islamique faisait partie des aspirations de Cheikh Ahmadou Bamba et il lui revient à lui de satisfaire à cette aspiration. Ainsi, s'est-il résolu à n'épargner aucune de ses forces et aucun de ses biens pour l'édification de ce joyau dont l'unique objectif est de porter plus haut le flambeau de l'islam '', dira Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



La deuxième révélation concerne, poursuit-il, cet engagement du Président Macky Sall de construire entièrement sur fonds propres l'Université financièrement évaluée à 37 milliards. '' Le Khalife Général des Mourides m'avait demandé de l'en informer. Et aussitôt, celui-ci m'a fait savoir qu'il était d'attaque pour l'édifier intégralement. Le Khalife a tenu à l'en remercier non sans mesurer toute la portée de son engagement. Seulement, il a voulu impliquer toute le communauté Mouride et lui laisser, à lui, la charge de dresser le réseau d'assainissement qui sied et la mise à disposition de l'Université d'un personnel enseignant conséquent. '''



Dans son discours, le ministre de l'intérieur réitérera la décision du Président Macky Sall d'accompagner la communauté Mouride dans ce projet et dans tous les autres...