SERIGNE AHMADOU MOKHTAR MBACKÉ RECTIFIE : « Jamais il n'a été question de ne pas célébrer le magal de Darou Khoudoss »

Le magal de Darou Khoudoss commémorant le retour de Cheikh Ahmadou Bamba à Touba après son rappel à Dieu sera bel et bien célébré. La précision est de taille et elle a été personnellement faite par Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké.



Le chef religieux visiblement décidé à rectifier les langues qui s'étaient déliées à tort pour dire que le magal n'allait pas avoir lieu à cause de la pandémie de la covid19, dira n'avoir jamais mandaté quelqu'un pour véhiculer cette décision qui n'était pas la sienne.



" Si je fais cette déclaration, c'est juste pour apporter des éclairages et faire savoir à tout le monde que nous préparons le magal. Ces derniers jours, beaucoup de rumeurs ont laissé entendre que l'événement n'allait pas avoir lieu alors que je n'avais même pas encore rencontré le Khalife Général des Mourides. Certains ont même été jusqu'à écrire cela. Rien de ce qui était dit n'était avéré parce que n'ayant jamais été tiré d'une bonne source".



Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké de préciser, tout de même, que des changements seront opérés à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Il invitera les populations et les futurs pèlerins à respecter à la lettre les directives des médecins en portant des masques, en se lavant les mains et en s'abstenant de serrer celles des autres. Le magal de Darou Khoudoss sera célébré cette année, le 08 septembre 2020...