SERIGNE AHMADOU MBACKÉ : « Ma mère Sokhna Awa Gadiaga est apolitique... Elle ne soutient ou ne combat personne »

Le fils aîné de Sokhna Awa Gadiaga n'a pas perdu de temps pour apporter des précisions par rapport aux conclusions tirées de la rencontre que Serigne Modou Bara Dolly Mbacké a eue avec sa mère. Serigne Ahmadou Mbacké, exploitant agricole à Mboro a, en effet tout de suite câblé Dakaractu pour dire qu'il n'a jamais été dans ses intentions de verser dans la chose politique au profit ou au détriment d'un quelconque candidat.

Le chef religieux de préciser que Sokhna Awa Gadiaga, vu son statut, ne saurait prendre une position quelconque alors que les protagonistes sont tous des fils à elle. " Elle est apolitique. Elle n'est ni avec Macky Sall ni avec Idrissa Seck et n'est opposé politiquement à aucun des deux hommes politiques, parce qu'elle ne fait pas de politique. Elle tient à signaler que son souhait le plus ardent c'est que le Sénégal passe une élection paisible et que le meilleur d'entre les candidats pour le Sénégal gagne. Sa position ne lui permet plus d'avoir une position partisane quelconque. "

Serigne Ahmadou Mbacké de rappeler que Serigne Modou Bara Dolly Mbacké a été reçu en tant que membre de la famille...