SERIGNE AHMA MBACKÉ (Inzaghi) : ' Pourquoi le Sénégal ne devra jamais oublier Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ! '

En perspective du ''thiant'' organisé ce vendredi à Coki en mémoire à Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, Serigne Ahma Mbacké Inzaghi a tenu à rappeler aux Sénégalais une partie de l'immense héritage matériel comme immatériel de l'ancien Khalife Général des Mourides.



Partant de l'appel lancé en direction des Sénégalais, dès les premières heures de son magistère, les invitant à renoncer à la dualité ''Tidiane-Mouride'' et à se rappeler que l'islam parle de Ummah. Ce discours a beaucoup servi à raffermir les relations entre Touba et Tivaouane et asseoir davantage la paix et la concorde entre les deux communautés. Ce cadeau n'a pas de prix et c'est lui qui nous l'a donné. ''



Serigne Ahma Mbacké de confier que Serigne Sidi Mokhtar a aussi réalisé des infrastructures religieuses de grande envergure. " La mosquée Massalikoul Jinan est la plus belle mosquée d'Afrique et domine au pont de vue architecturale les plus grandes au monde. L'on sait qu'il a investi des milliards au niveau de la grande mosquée de Touba. Il a participé à développer l'agriculture et l'apprentissage du Coran chez les enfants. Les Sénégalais ne doivent pas l'oublier. À mon avis, ils ne pourront même pas le faire. ''

