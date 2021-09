SERIGNE ABÔ BOUSSO : « Touba est la commune la moins bien gérée du Sénégal … Elle est entre des mains inexpertes, amateurs et incompétentes! »

Fils de Serigne Thierno Bousso, Serigne Abô Bousso est d’avis que Touba a trop perdu trop de temps entre les mains inexpertes dans lesquelles elle est plongée depuis plusieurs années. Et c’est sans détours qu’il le dit. « La commune de Touba est la moins bien gérée du pays. Elle peine dans tous les secteurs, car dirigée par un maire incapable de développer la municipalité, sans vision, sans imagination, sans relations et sans ambition. Les populations sont unanimes à dire que la gestion municipale est amateur... »

Le chef religieux de poursuivre son réquisitoire. « Touba devrait être la deuxième ville économique du Sénégal, mais elle présente un visage regrettable. Administrativement, elle est mal façonnée. Sa gestion financière est aussi démodée et n'inspire presque guère confiance. Le refus par les commerçants de payer les taxes en est la parfaite résultante. Une commune a besoin de partenaires et de ressources. Les partenaires, il faut aller les chercher et les ressources, il faut les créer... »

Ainsi proposera-t-il ses services aux « kilifas » de Touba. « Nous avons l’ambition de devenir le futur maire et nous offrons nos services aux populations si les autorités nous le permettent. Puisque personne n’a été encore choisi, nous croyons que ce n’est pas déplacé de proposer notre expertise. Cette déclaration est faite sous réserve de la volonté du Khalife Général des Mourides ou de son préposé. Quelle qu’elle soit, nous l’accepterons volontiers. « Nous nous plierons à la volonté du Khalife ou de son préposé. Nous n’émettrons aucun grief à l’encontre de la personne qu’ils choisiront, mais nous tenions juste à décliner nos ambitions pour cette ville qui nous a enfanté, chéri et éduqué...