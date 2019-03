SERIGNE ABDOULAYE AÏDARA : '' Le Sénégal a besoin de sauvegarder sa paix et sa sérénité. Et pour ce faire, nous devons taire ce malheureux débat Tidiane-Mouride ''

À l'occasion de la 49ème édition du Gamou de Sadio, Serigne Abdoulaye Aïdara, guide spirituel habitant la localité, a vivement déploré ''ce malheureux débat préélectoral qui a essayé de loger les candidats à la présidentielle dans des confréries ou ethnies insinuant que ces derniers ont bénéficié du vote de leurs condisciples ou parents''. Un débat qui a eu le don de l'énerver, aura-t-il dit, invitant les Sénégalais à vite bannir cette polémique qui, selon lui, n'a pas sa raison d'être.



Sous l'oreille attentive des autorités administratives de la commune de Sadio et du département de Mbacké, mais encore devant l'honorable député Yoro Sow et Sidy Ndiaye le maire de la commune, le Chef religieux fera une précision de taille. ''Le Sénégal est un et indivisible. Les gens se mettent à dire que ce sont les tidianes qui ont élu le Président Macky Sall. C'est faux! Parmi ceux qui ont élu le Président de la République, il y a des tidianes, des Mourides et même des non-musulmans. C'est cela la réalité. C'est cette réalité qui oblige le nouvel élu à gouverner tout le monde et c'est ce qu'il fait, fort heureusement. Au-delà de la main des hommes, c'est Dieu Qui choisit qui IL veut et quand IL le veut et les hommes ont l'obligation de l'accepter comme tel''.





Serigne Abdoulaye Aïdara et le maire Sidy Ndiaye ne manqueront pas dans leur discours, de rappeler à l'État du Sénégal que le problème de Sadio demeure le bitumage du tronçon qui rattache leur commune à la cité religieuse. Un problème qui n'a toujours connu de solution malgré les innombrables promesses.