SERIGNE ABDOU SAMAD MBACKÉ (fils de Serigne Sidi Mokhtar) : ' Ce jour dédié à mon père nous va droit au cœur, mais il a permis de débusquer ceux qui l'ont oublié depuis son rappel à Dieu '

Dans la phase préparatoire de l'inauguration de la mosquée de Massalikoul Jinaan, des journées sont dédiées à des anciens Khalifes de Touba. Celle du jeudi est consacrée, elle, à Serigne Sidi Mokhtar Mbacké dont la contribution a été immense à l'édification de ce joyau unqiue dans son genre en Afrique noire. Pour Serigne Abdou Samad Mbacké, fils de l'ancien Khalife et Patriarche de Gouy-Mbind '' cette initiative est allée droit au cœur des membres de la famille au vu de son aspect symbolique" et le Mbacké-Mbacké de poursuivre. '' Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a consacré sa vie durant à Touba et aux disciples de Serigne Touba. Ce jour à lui dédié montre que les Mourides le porteront à jamais dans leurs cœurs ''.



Toutefois, Serigne Abdou Samad Mbacké ne manquera nullement de jeter quelques grosses pierres dans le jardin de certaines personnes ( hommes politiques notamment), qui ont tourné le dos à la famille de Serigne Sidi Mokhtar depuis le rappel à Dieu de ce dernier. Et pour lui, leur indifférence par rapport à cette journée l'atteste largement. '' Tenez-vous bien, ne soyez pas surpris que je vous dise que l'arrivée de Serigne Moustapha Mbacké à Dakar n'a suscité d’intérêt que chez Serigne Mame Thierno Dieng, ancien ministre de la République, ancien médecin du Khalife et actuel directeur de l'hôpital Principal de Dakar. Nous n'avons vu que lui. Je ne parle pas des religieux. Je tiens juste à faire savoir à tout le monde que nous tout compris et tout analysé. ''



Le Mbacké-Mbacké d'inviter l'ensemble des Mourides du Sénégal à venir prendre part à la célébration de cette journée avant de promettre de revenir plus amplement sur l'inauguration de Massalikoul Jinaan en tant que tel...