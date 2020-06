SERIGNE ABDOU SAMAD : « Ceux qui ont manifesté en étaient réduits à la mendicité, mais cela n'excuse pas leurs comportements... Nous nos inclinons devant le Khalife »

Dans un enregistrement sonore diffusé et dans lequel il parle au nom de toutes les populations de Touba, Serigne Abdou Samad Mbacké Souhaïbou s'est carrément fondu en excuses devant le Khalife Général des Mourides, suite aux manifestations nocturnes de mardi dans la cité religieuse et lors desquelles des jeunes exigeaient la fin du couvre-feu.







Serigne Mountakha ne mérite pas ça







Le Mbacké-Mbacké avouera sans sourciller, que Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ne mérite pas ces comportements de la part des Mourides pour avoir été au service exclusif et sans faille de tous ses pères et frères qui l'ont précèdé à la tête de la communauté mouride.







Loin de dédouaner ceux qui étaient sortis cette nuit brûler des pneus, déverser des ordures et jeter des pierres dans la cité religieuse, Serigne Abdou Samad prrcisera, quand-même, que les actes étaient motivés par une désolation provoquée par la faim et qui avait fini de toucher tout le monde, sans exception. "S'ils sont sortis manifester, c'est parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Certains d'entre eux ne pouvaient plus contenir leur angoisse. Personne n'a été épargnée par la conjoncture.







Chefs religieux, maîtres coraniques, ouvriers etc... Toutefois, leur erreur a été de manfester alors qu'ils devaient venir auprès de vous, vous entretenir de leurs inquiétudes. Ils devaient se constituer en délégation et venir vous dire qu'ils en étaient à ne plus avoir de quoi manger, de quoi nourrir leurs familles et qu'ils en étaient réduits à la mendicité... qu'il leur était interdit d'aller travailler. Mais ils avaient oublié qu'ils pouvaient compter sur votre sens de l'écoute et votre soutien indéfectible. Ils ne savaient pas que vous étiez en train de leur trouver des solutions. Ce n'était juste qu'un mouvement d'humeur et sollicitons votre (au Khalife) clémence, sans laquelle, nous sommes tous perdus."







Dañ ñoo rakhone ( il y a eu des intrus)







Jurant la main sur le cœur que les manifestants n'ont jamais eu comme intention de piétiner la sacralité de Touba, Serigne Abdou Samad Souhaïbou précisera que les saccages sont, toutefois, le fait d'intrus qui étaient venus manifestement, pour saboter. Hormis ces personnes malveillantes, le fils de Serigne Souhaïbou confiera que l'amour que les mourides portent en Serigne Touba est sans faille. Réitérant les excuses, il dira reconnaître que Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ne mérite pas que des gens se comportent de la sorte.