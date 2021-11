SÉRIE DE CAMBRIOLAGES À SANDIARA ET SINDIAN : Huit des ravisseurs entre les mains des forces de l’ordre et une partie du butin retrouvée.

Depuis quelques jours le département de Mbour reste très secoué par une séries de braquages et cela dans les environs de Sandiara et Sindian. Depuis l’attaque armée contre l’usine chinoise, les premières enquêtes ont abouti à l’arrestation de huit hommes parmi lesquels l’homme responsable de la vente des armes. Lors de la perquisition, la gendarmerie a pu retrouver une partie de l’argent volé chez les chinois, mais le montant reste inconnu.



Les faits remontent au week-end dernier, vers 4 heures du matin, lorsqu'un groupe d’hommes lourdement armés, a débarqué à la base de l’usine chinoise China International Water And Electric Corporation (Cwe) mettant trois chinois dans un état grave et emportant une importante somme d’argent. C’est après une descente musclée dans le village de Khokoma, situé à quelques mètres du lieu d’agression que la gendarmerie a pu arrêter tous les hommes du village pour les besoins de l’enquête, mais les plus âgés sont aussitôt relâchés.



Pour le cas du cambriolage de Sandiara, dans la nuit du mardi dernier, vers 4 heures du matin, en plein travail dans l’usine indienne Solance Industries, les employés avaient reçu la visite surprise d’un groupe d’hommes armés à bord d’un 4x4 qui leur avaient volé de l’argent et des téléphones portables. Un des malfaiteurs y avait malheureusement laissé la vie en recevant une balle des éléments de la gendarmerie.



L’enquête avance à grands pas, la famille de l’assaillant tué a été retrouvée et son corps est actuellement à l’hôpital de Mbour. Trois des quatre employés blessés de l’usine ont eu leur bon de sortie de l’hôpital, informe l’Observateur...