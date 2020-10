SÉRIE DE CAMBRIOLAGES À GOUDOMP : La gendarmerie arrête sept individus.

Ils sont au total sept jeunes à tomber dans les filets des gendarmes de la brigade de Samine du département de Goudomp. Ils sont supposés être à l'origine du cambriolage d'une boutique au quartier liberté. Les faits remontent dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 octobre 2020.



Selon une source proche du dossier, les jeunes armés de coupe-coupe, de marteau, d'arrache clou entre autres ont cambriolé la boutique de Moustapha Ba. Au cours de leur forfait, ils ont pu mettre la main sur un portable qui servait à vendre du crédit et une somme d'argent dont on ignore le montant exact. La même source révèle que les voisins qui ont été brutalement réveillés dans leur sommeil par les bruits excessifs ont saisi la gendarmerie. Sur place, les hommes en bleu ont trouvé un jeune qui a finalement livré ses partenaires de gang retrouvés dans un vieux bâtiment où ils faisaient semblant de dormir.



Les six personnes qui font partie de ladite bande sont originaires de la commune de Ziguinchor et la septième supposée être le cerveau, habite dans la commune de Goudomp. Ils sont présentement en garde à vue à la brigade territoriale de la gendarmerie de Samine, en attendant de les présenter au procureur de Sédhiou pour être fixés sur leur sort.