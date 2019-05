SÉRIE D’ACCIDENTS SUR LA ROUTE : Macky Sall tape sur la table et attend les propositions de Me Youm.

Le ministre des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement Me Oumar Youm, accompagné par Cheikh Oumar Gaye, directeur des Transports routiers et de Michel Thomas, directeur général de Gemalto Sénégal a présenté hier, un important lot de matériel destiné au contrôle des titres de transport numérisés et à la sécurité routière pour la Gendarmerie, la Police et la Douane. Ces équipements entrent dans le cadre du projet Capp Karangë initié par le Gouvernement du Sénégal à travers le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, et mis en œuvre par la Direction des Transports routiers accompagnée par Gemalto Sénégal.

Le Président qui s'était félicité de ce matériel de dernière génération a saisi cette occasion pour se prononcer sur la série d'accidents mortels sur la route.

En attendant de recevoir de Me Oumar Youm les propositions de mesures à mettre en oeuvre pour lutter contre l’insécurité routière, Macky Sall a instruit le ministre en charge des transports de revoir les conditions de délivrance des visites techniques des véhicules.

Pour le Président de la République les 550 morts par an causés par les accidents de la circulation sont excessifs. Il a appelé tous les acteurs des transports à réduire les accidents de la circulation.

Dans tous les cas Capp Karangë devrait permettre d'atteindre cet objectif.

Pour rappel, Capp Karangë a pris forme par le lancement du remplacement des permis de conduire le 03 septembre 2018 lors de l'ouverture du site principal de remplacement au Cices. Il s'en est suivi les ouvertures des sites de remplacement à la gare des Baux Maraîchers.

À ce jour, 215 000 permis numérisés ont été délivrés aux sénégalais. Il y'a de cela quelques jours, Me Youm a effectué une

visite à la gare des Baux maraîchers. Lors de ce déplacement, il a encore demandé aux Sénégalais d'aller remplacer leur permis avant la date butoir à savoir septembre 2019.