SEP/BBY : Le dialogue national et le rapport de l’UE diagnostiqués

Après avoir pris connaissance du rapport de l’Union Européenne qui a avancé des points positifs sur le déroulement du scrutin présidentiel au Sénégal, le Secrétariat Exécutif Permanent de la coalition Benno Bokk Yaakaar a apprécié à sa juste mesure ledit rapport.

Il magnifie à cet effet, le travail effectué par la mission d’observation de l’institution européenne. Cependant, le SEP/BBY relève curieusement la recommandation de la mission, laquelle invite à supprimer le parrainage.

L’Alliance considère surprenante la position de l’UE qui selon elle, ne semble pas objective sur le mécanisme de parrainage, principe citoyen en vigueur depuis 1991.

Elle renseigne que le mécanisme a été élargi aux partis politiques par une loi constitutionnelle souverainement votée par l’Assemblée nationale pour donner suite à une volonté populaire exprimée lors du référendum de 2016 et relative à la rationalisation des partis politiques et des candidatures aux différents types d’élection.

Le SEP BBY va plus loin en soulignant que tous les pays démocratiques en Europe ont institué un parrainage citoyen ou par les élus. Ainsi croit-il, le Sénégal ne déroge pas à la règle.

Le SEP/BBY invite cependant la mission d’observation à reconnaitre ses limites dans sa mission, en précisant que les modalités de mise en œuvre du parrainage aux élections territoriales relèvent exclusivement de l’appréciation souveraine du peuple sénégalais, seul maître de l’évolution de son processus démocratique.

Sous un autre registre, le SEP s’est prononcé sur la poursuite du dialogue national, cadre idéal pour discuter de la situation nationale.

Pour la coalition présidentielle, ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est l’unité nationale, c’est également la sécurité nationale, c’est la paix sociale, c’est notamment l’union des cœurs et des esprits, a martelé la coalition majoritaire.

Elle appelle les populations des campagnes et des villes, les forces productrices de richesses matérielles et spirituelles à se mobiliser pour faire aboutir le dialogue national, seul remède contre la division...