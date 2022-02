SENELEC-PASE / Sécurisation des lignes électriques : Les assurances du chef du département Qualité-Sécurité-Environnement de la Senelec.

Dans le but de répondre à l'alimentation des populations en électricité suffisante et de qualité, la Senelec envisage être le vecteur approprié pour conduire cette politique du gouvernement du Sénégal qui veut que l'équité sociale soit une réalité en matière d'électrification. C'est toute la pertinence du projet d'appui au secteur de l'électricité (PASE) mise en place par la Senelec avec l'accompagnement des partenaires comme la Banque mondiale, l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement.



Pendant 4 jours, les missionnaires de la Banque mondiale ont parcouru plusieurs kilomètres pour voir les réalisations de la Senelec dans ce projet qui a pris en compte les normes sécuritaires et environnementales.



El Hadj Ndiogou Diop, du département qualité-sécurité-environnement, rassure quant au respect de la réglementation sur la protection de l'environnement et de l'indemnisation des impactés du projet. Partout où il y a eu un projet de la Senelec, nous avons fait de sorte à minimiser les risques, à préserver l'écosystème et surtout à la sauvegarde de l'environnement, précise El Hadji Ndiogou Ndiaye qui a participé, avec la mission, aux moments de supervision pendant lesquels, des résultats probants ont été été constatés par les bailleurs...