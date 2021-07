SENELEC / Arrêt sur image à Mbacké - Un poteau électrique gît par terre en plein hivernage.

Les populations du quartier Ndiakalak à Mbacké sont sur le qui-vive depuis plus de 48 heures. Un poteau électrique gît par terre et rien n’est encore fait malgré les signalements lancés. C’est d’autant plus dangereux que nous sommes en période d’hivernage et que le quartier abrite un daara, un centre d’examen et une mosquée très fréquentée.