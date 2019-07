SÉNÉGAL : Le prix du pain ne va pas augmenter...

Les boulangers et meuniers rassurent. Le prix du pain ne va pas changer en dépit de la hausse du prix du baril du pétrole qui a occasionné par ricochet, la hausse du prix du super et gasoil à la pompe. C’est l’assurance du collectif des boulangers et meuniers du Sénégal faite à Macky Sall hier, depuis Diamnadio. Ce, en marge de la concertation sur la Loi portant contenu local dans le cadre de la gestion des revenus issus de l’industrie du pétrole et du gaz.

Par contre, devant le président, le représentant du collectif mis en place à cet effet, a insisté sur le fait que les accords signés avec l’actuelle ministre du commerce, Aminata Assome Diatta ne sont toujours pas pris en compte. Déplorant cet état de fait, il annonce au Chef de l’État, leur volonté de ne plus négocier avec la responsable dudit département ministériel. La balle est dans le camp de Macky Sall...