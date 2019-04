SÉNÉGAL : Le président Macky Sall a prêté serment pour un second mandat

C'est fait! Conformément à l'article 37 de la Constitution du Sénégal, Macky Sall est investi pour un second mandat à la tête du Sénégal. Le Conseil Constitutionnel, l'a installé dans ses fonctions. L'investiture de Macky Sall a été précédée du discours de Pape Oumar Sakho, président du Conseil constitutionnel et de la prestation de serment du président réélu. Au terme de cette phase, la séance a été levée et les sages du Conseil constitutionnel se sont retirés de la salle. Cependant, la cérémonie se poursuit puisque le président Sall doit faire une déclaration suivie des hommages de son épouse.