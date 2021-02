SÉNÉGAL : Le couvre-feu et les interdictions de rassemblement prolongés encore pour un mois (Ministre de l’intérieur)

Le ministre de l’intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a fait face à la presse pour s’exprimer sur l’état de catastrophe sanitaire.

Le ministre de l’intérieur annonce que les mesures prises il y’a un mois, restent de vigueur jusqu’au 20 mars. Le couvre-feu de 21h à 5h dans les régions de Dakar et de Thiès est maintenu.

Les rassemblements de toute nature sont aussi interdits.

Les réunions publiques et privées (cérémonies) sont interdites.

Le port du masque obligatoire reste de rigueur en public et dans les transports sur toute l’étendue du territoire national.