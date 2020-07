SÉNÉGAL : L’IADA se réjouit du lancement de l’Appel pour l’annuation de la dette publique extérieure de l’Afrique.

Réuni en visioconférence, le vendredi 03 juillet 2020, le Comité d’initiative de l’Initiative pour l’Annulation de la Dette africaine (IADA) s’est réjoui de la réussite de la cérémonie de lancement de l’Appel pour l’annuation de la dette publique extérieure de l’Afrique, tenue le 25 juin dans les locaux de la chambre de commerce et d’industrie de Dakar.







Cette manifestation a été un moment de mobilisation exceptionnelle des forces de progrès partout dans le monde pour soutenir le projet et porter ledit Appel initité par une plateforme de près de deux cents personnalités de la société politique, civile, syndicale, économique, des Ong, des organisations faitières des jeunes, des femmes du Sénégal et d’Afrique.







Ainsi, au plan national, à la suite des acteurs, des personnalités comme le Président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, le député Mamadou Diop Decroix sont intervenues pour exprimer leur soutien. En Afrique, du Nord au Sud en passant par l’Ouest et le centre, comme en Europe et en Amérique, des progressistes militants de la cause se sont joints au comité d’initiative pour réaffirmer leur engagement dans le combat pour l’annulation de la dette publique extérieure de l’Afrique.







Le Comité a profité de la réunion pour féliciter les militants et militantes, jeunes et séniors pour leur mobilisation et exprimer ses sincères remerciements à toutes les personnalités qui ont soutenu l’événement et apporté leur contributon inestimable à sa réussite, au premier rang desquelles le président de la république, Macky Sall.







Examinant les autres points de son ordre du jour, le Comité a retenu de finaliser son plan d’action et son document-plaidoyer afin d’élargir et de structurer les bases du mouvement. D’ores et déjà, le Comité invite tous les progressistes à signer et à faire signer la pétition en ligne sur son site www.iadafrica.org.







Fait à Dakar, le 05 juillet 2020







Pour le Comité d’initiative



Le Président Mody GUIRO