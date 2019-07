SÉNÉGAL / FRANCE : Paris invité à faciliter l’hébergement des étudiants sénégalais.

Le secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moise Diégane Sarr, a demandé mercredi aux autorités françaises compétentes d’encourager davantage la signature de conventions de mise à disposition de logements décents aux étudiants sénégalais établis en France à travers le portail Campus France.



Moise Diégane Sarr s’exprimait mercredi en marge de la cérémonie d’inauguration à Dakar d’un siège de Campus France, en présence de l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot.



’’A ce jour, quelque sept accords relatifs notamment aux conditions de logement des étudiants sénégalais en France ont été signés avec des structures publiques et privées en France’’, a-t-il précisé.



Selon lui, ’’quelle que soit l’intelligence de l’étudiant, on ne peut attendre de lui les meilleurs résultats, s’il est mal logé.’’



Moise Diégane Sarr, précédemment directeur du service de gestion des étudiants sénégalais de l’extérieur (SGEE), a également évoqué les difficultés des étudiants en master ou en troisième année dans les écoles d’ingénieurs à trouver de stages en France.



Il estime que cette situation ’’n’est pas sans conséquence sur la scolarité avec certains étudiants qui, faute d’avoir obtenu un stage, sont obligés par moments de repasser l’année universitaire’’.



Sur ce point, il assure que des solutions sont en train d’être mises en œuvre, pour permettre à certains étudiants de venir effectuer des stages au Sénégal dans le cadre de la mobilité estudiantine et en partenariat avec des entreprises sénégalaises et françaises.



’’Autant nous devons envoyer les étudiants à fort potentiel dans les universités, autant nous devons également promouvoir le label étudier au Sénégal en offrant toutes les commodités requises en matière d’enseignement supérieur’’, a-t-il dit.



’’Nous encourageons les étudiants à aller chercher le savoir ailleurs, tout comme nous les incitons à revenir servir le pays au terme de leur formation’’, a insisté le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur.



Campus France est un organisme public créé en juillet 2010 dans le but de promouvoir le système d’enseignement supérieur et de formation professionnelle français à l’étranger.