SÉNÉGAL : 3 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 2 nouveaux guéris, aucun nouveau décès et 2 cas graves en réanimation.

Sur 1229 tests réalisés, 3 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 0,24 %. Il s’agit de 3 cas issus de la transmission communautaire et répartis comme suit : (Dakar 3)

2 nouveaux patients suivis ont été testés négatifs et déclarés guéris.

2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Aucun nouveau décès lié à la Covid-19, n'a été enregistrés.

A ce jour, le Sénégal compte 73990 cas déclarés positifs dont 72093 guéris, 1885 décès et 11 sous traitement.