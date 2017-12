SÉNÉGAL : 29% des enfants n’ont jamais été à l’école élémentaire

Sur une population totale de plus de 14 millions d’habitants dont plus de 50% de jeunes, notre pays compte 29 % d’enfants qui n’ont jamais été à l’école formelle (Ndlr : élémentaire). Ils sont considérés comme des « enfants hors système ». C’est le résultat d’une étude menée par l’Etat du Sénégal à travers le Ministère de l’Education avec l’appui de l’USAID. C’est Mme Khady Diop Mbodj, Directrice de l’Enseignement Elémentaire au Ministère de l’Education, qui a annoncé cela mardi à Ziguinchor, en marge de la cérémonie de lancement d’un projet d’éducation inclusive.



A en croire Mme Mbodj, l’Ministère de l’Education et l’USAID ont « mené une étude et vu qu’il y a 37 % d’enfants hors système ». Il s’agit d’enfants, selon elle « en âge de scolarisation mais qui sont hors système, parmi eux, non seulement 29% n’ont jamais été à l’école formelle mais aussi les 8% ont fréquenté l’école, ils l’ont ensuite quittée pour diverses raisons ».



La Directrice de l’Enseignement Elémentaire a ajouté que cette étude allait permettre aux autorités en charge de l’éducation, de faire « une intervention d’envergure dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou en direction de ces enfants »



L’intervention aura pour objectif de récupérer ces enfants de diverses manières. En effet, ce sera fait « à travers des classes passerelles » permettant à « certains enfants de revenir à l’école via des raccourcis » notamment pour les moins âgés, les autres devront « bénéficier d’une formation professionnelle ».