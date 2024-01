SEN vs CAM : Sabaly a repris la course, Moussa Niakhaté et PMS incertains, Sima touché aux adducteurs….

Aliou Cissé a profité de la conférence de presse d’avant match Sénégal vs Cameroun pour donner des nouvelles diverses sur l’état de forme physique de ses joueurs. Si le latéral droit des lions, Youssouf Sabaly a repris la course, il y a des inquiétudes à se faire sur le cas du défenseur central, Moussa Diakhaté et celui de l’attaquant Abdallah Sima.



En effet, selon Aliou Cissé le cas de Niakhate qui avait reçu un coup à la cheville, lors du match contre la Gambie, sera encore étudié par le staff technique et médical. De son côté Sima souffrirait des adducteurs.



Les deux certitudes sont Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy qui sont totalement remis puisque Pape Matar sarr est toujours en convalescence. Les forfaits de Sabaly, Sima PMS pourraient être annoncés pour le match de ce vendredi contre le Cameroun…