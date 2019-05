SEN du Ps : Le départ de Me Moussa Bocar Thiam minimisé

Le départ de l’ancien porte-parole du parti socialiste, Me Moussa Bocar Thiam, n’a pas été évoqué dans la déclaration du Secrétariat Exécutif National. L’instance qui s’est réunie ce samedi 11 mai pour sa 67ème session, semble minimiser le sujet. A en croire le porte-parole du jour Serigne Mbaye Thiam, le parti socialiste regrette et respecte la décision de l’ancien camarade Me Moussa Bocar Thiam qui a préféré claquer la porte, malgré des tentatives de raisonnement. À la question de savoir si la reconduction dans le gouvernement de Serigne Mbaye Thiam et d’Aminata Mbengue Ndiaye ne risque pas de semer la division dans le parti, le porte-parole rassure.

Serigne Mbaye Thiam himself a renseigné que les décisions sont discutées et prises dans les instances...