SEN DE L’APR / La grosse colère de Macky : « Je n’ai aucune explication à donner à un ministre que je démets de ses fonctions »

Le secrétariat exécutif national du Parti de l’Alliance pour la république (Apr) s’est réuni, ce lundi.. Macky Sall, très en colère, n’a pas pas épargné ses camarades de parti, frustrés après la formation du nouveau gouvernement.



« Si nous avons des divergences, nous devons les exprimer en interne et pas dans la presse », lance, dans L’Observateur l’apériste en chef aux « frustrés ».



« Ceux qui me parlent par la presse, je ne les écoute pas et ils perdent de la valeur à mes yeux. Il est temps qu’on apprenne à analyser nos contre-performances et à cesser de nous vilipender », martèle-t-il dans Le Soleil.



« Il faut comprendre que faire un gouvernement est l’une des choses les plus difficiles. Ce n’est pas parce qu’on sort un ministre qu’il est incompétent. Si j’avais un seul ministre compétent, je n’aurais pas réussi le bilan qui m’a fait réélire », ressasse le chef de l’État.



Avant d’ajouter : « Ce n’est pas parce que je me sépare ou je déplace un ministre qu’il n’est pas efficace. J’ai construit ce bilan avec vous. Sortir des ministres pour mettre d’autres permet au gouvernement de respirer. Même les plus grands joueurs sortent en cours de match. Lorsque je nommais un ministre, je ne lui demandais pas des explications. C’est ma prérogative de nommer des ministres. Donc, les gens ne doivent pas s’émouvoir que je mette ou démette des ministres. Je n’ai aucune explication à donner à un ministre que je démets ou que je mute à un autre département ».