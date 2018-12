SEM Amadou Dabo, Ambassadeur du Sénégal en Pologne : «Les sénégalais d’ici se conforment à la discipline Polonaise… Il y a une réticence, mais les Polonais sont très ouverts»

En marge de la Conférence des parties des Nations Unies (COP24) qui se déroule à Katowice, Dakaractu a rencontré SEM Amadou Dabo, Ambassadeur du Sénégal en Pologne, en poste depuis Avril 2016. Ce dernier s’est épanché avec nous sur la situation des Sénégalais dans ce pays de grand froid. D’ailleurs selon lui, le Sénégal entretient avec la Pologne une relation quasiment ancienne ; avec les 1ers étudiants arrivés en Pologne depuis 1962.

« Actuellement nous avons plus d’une cinquantaine de sénégalais résidant en Pologne, qui pour la plupart sont des étudiants», nous a-t-il dit. En effet, depuis deux ans la Pologne accorde régulièrement des bourses au Sénégal, ce qui explique donc une présence assez régulière des étudiants sénégalais en Pologne.

Réputés très fermés avec les étrangers, l’Ambassadeur sénégalais de reconnaitre qu’il y a une méconnaissance de la culture africaine, ce qui explique une réticence de la part des Polonais qui sont pourtant très ouverts, explique t’il. Une fermeté qui se reflète aussi sur leur discipline héritée du parti communiste, vouant aussi un respect aux institutions. Une discipline à laquelle se conforment les sénégalais, a dit le diplomate. « Il faut dire que depuis que je suis là, il y a deux ans, je n’ai pas constaté de contentieux entre la communauté sénégalaise et la population Polonaise d’une manière générale. Les sénégalais ici se comportent en bon sénégalais et respectent la tradition et la culture Polonaises », nous a-t-il révélé.