SÉDHIOU : toutes les dispositions sont prises pour un bon Gamou de Taslima (CDD).

Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du Gamou de la cité religieuse de Taslima. La nouvelle a été donnée par les autorités administratives et les services déconcentrés de l’État lors du CDD tenu ce mardi 04 octobre à Bounkiling (Sédhiou). Ainsi, la gendarmerie, la police des frontières, les services d’hydraulique et de l'hygiène ont donné des assurances pour un bon déroulement de la célébration de la naissance du Prophète (Psl).

Il faut rappeler que le Gamou de cette communauté khadriya draine du monde venu des deux guinées (Bissau et Conakry), de la Gambie, de la diaspora et du pays. C'est pourquoi, il est important pour la communauté de tenir ce comité départemental de développement rassurant, dira El Hadj Khalifa Diaby, porte-parole du Khalife général Cheikh Sidya Diaby. En ce sens, la cité religieuse de Taslima va célébrer son gamou ce 08 octobre 2022...