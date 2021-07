SÉDHIOU : la commune de Niagha dans la rue pour réclamer de meilleures conditions de vie.

Les populations de la commune de Niagha du département de Goudomp (région de Sédhiou) manifestent dans la rue pour réclamer de meilleures conditions de vie. Ainsi, jeunes, femmes, enfants, vieux, étudiants, l’équipe municipale de même que la diaspora, ont battu le macadam pour réclamer le manque d’infrastructures socio-économiques de base dans leur commune. Ils scandaient « Niagha tampi, Niagha maayyi ».



El Hadj Boiro, président des élèves et étudiants de Niagha de se désoler : « nous sommes très remontés contre les mauvaises conditions de notre commune. »



C’est pourquoi « nous réclamons de l’électricité, un poste de santé bien équipé avec une ambulance, un centre de formation professionnelle, un forage fonctionnel, un lycée pour lutter contre la déscolarisation et une case des tout-petits. Nous estimons que notre commune est laissée en rade. C’est dans ce sens que nous appelons l’État à corriger cette injustice, sinon nous continuerons à manifester jusqu’à satisfaction... »



Interpelé sur la question, le maire de la commune, Yéro Mballo, estime que cette marche est la manifestation du ras-le-bol des populations.



À ce titre, il précise : « je m’associe à tout le monde pour cette manifestation digne de ce nom. Si de l’autre côté on dit que Fouta « tampi », ici on dit « Niagha maayii » vu notre situation de désolation. Nous sommes surplombés par la haute tension, mais nous n’avons pas d’électricité. Nous invitons les décideurs à venir en aide à notre commune qui souffre tellement... »