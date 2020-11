SÉDHIOU : Les travaux de l’hôpital régional livrés en fin d’année.

À la fin de cette année, les travaux du nouvel hôpital régional de Sédhiou devront être réceptionnés. Et donc la région devra étrenner un établissement flambant neuf. Une réalisation qui cadre avec la vision du Président de la République.



Le ministre de la santé, en Crd à Sédhiou, estime que le Chef de l’État qui ambitionne de faire du Sénégal une référence dans le domaine de la santé, un hub médical dans la sous-région et en Afrique, a décidé d’engager, simultanément, la construction et l’équipement de quatre hôpitaux, à Kaffrine, Kédougou, Touba et ici à Sédhiou. Quatre établissements qui offriront 750 lits supplémentaires à notre capacité hospitalière.

Pour Abdoulaye Diouf Sarr, ces infrastructures et tant d’autres, réalisées depuis 2012, participent au relèvement du plateau technique des structures sanitaires et à l’équité territoriale pour un meilleur accès des populations à des soins.



À terme, le nouvel hôpital sera un établissement public de santé de niveau 2. Il disposera de services spécialisés et d’un plateau technique aptes à garantir aux populations de la région et au-delà, l’accès à des soins de qualité.



Le projet de construction et d’équipement de l’hôpital de Sédhiou sera donc livré clés en main. Bâti sur une superficie de 12 000 m2, le taux de réalisation des travaux après 28 mois est estimé à plus de 95%, selon Amath Diouf.



Le Directeur des infrastructures des équipements et de la maintenance avance que les équipements sont en cours de livraison et d’installation. Ce projet estimé à 20 milliards de FCFA, se fixe comme défi de faire fonctionner à partir du 2 janvier l’ensemble des 11 services et spécialités, selon Dr Fatou Mbaye Sylla, Directrice générale des établissements de santé.



Le ministère de la santé a engagé ses services pour une matérialisation des modalités d’ouverture de l’hôpital et une prise en charge rapide des malades dans cet établissement.



Un Crd qui s’est tenu en présence du ministre de la culture Abdoulaye Diop, par ailleurs Maire de la commune de Sédhiou et des autorités administratives et locales de la région.