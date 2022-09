SÉDHIOU : La cité religieuse de Taslima célèbre sa 77e édition du gamou le 08 octobre…

Sous la tutelle du Khalife général Cheikh Sidya Diaby, les fidèles venus de la Guinée Bissau, de la Guinée Conakry, de la Gambie, du Sénégal et de la diaspora, vont communier, prier ensemble en s’appropriant comme modèle Mohamed (PSL).







D’après El Hadj Khalifa Diaby, porte-parole du Khalife, toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du Gamou. Et comme chaque année, une grande conférence sera organisée sur la vie et l’œuvre du prophète Mohamed (PSL) selon lui toujours. Et dans cette optique, il invite les pèlerins à user de toutes les mesures mises en place pour lutter contre la Covid-19 toujours présente.



Dans la foulée, il soutient que « le Khalife Cheikh Sidya Diaby convie toute la oummah islamique à cet évènement si important...