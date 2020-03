SECTION DE RECHERCHES / Fallou Galass Sylla s'explique, Moustapha Mésséré promet une vidéo, Selbé Ndom s'excuse... Gana Masséré devant les pandores demain.

Dans le cadre des convocations délivrées par la section de recherches suite à quelques communications maladroites faites par certaines personnes déclarant que le Coronavirus n'existait pas à Touba, Serigne Fallou Gallas Sylla, animateur religieux à Lamp Fm et Lamp Tv, Selbé Ndom, voyante, l’homme politique Moustapha Messéré, ont été face aux pandores, ce mardi 17 mars 2020.



Autant dire que Serigne Fallou Gallas Sylla aura été le seul à reconnaître avoir tenu les déclarations à lui reprochées. Ses explications s'avéreront claires. Au téléphone de Dakaractu, il dira avoir de bonne foi cru que la maladie était une pure invention du fait que nul ne pouvait identifier le Modou-Modou italien parmi les habitants de Darou Marnane, nul ne savait véritablement son nom jusqu'au chef de village qui a clairement dit qu'il ne le connaissait pas, en plus du fait que Makhtar Lô de l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba avait signalé n'avoir enregistré aucun cas dans son établissement. "



Fallou Gallass Sylla de poursuivre : " je leur ai aussi dit que lorsque je me suis rendu compte que cette maladie existait bel et bien, je n'ai attendu personne et aucune convocation pour dire aux populations de désormais prendre leurs dispositions pour ne pas s'exposer. J'ai aussi signalé avoir dit que le Kazu rajab était une occasion pour demander la clémence de Dieu nonobstant sa célébration sans rassemblement".



Pour Moustapha Messéré, il se résumera à promettre de faire une nouvelle vidéo dans laquelle il soutiendra exactement le contraire de ses précédentes allégations.

Quant à Selbé Ndom, elle s'est fondue en excuses avant de jurer de ne plus récidiver.



Pour ce qui est de Gana Messéré, il devra aller répondre dès demain, sa convocation lui ayant déjà été signifiée. D'ailleurs, nos sources nous confient qu'il a fini de prendre langue avec son marabout. Affaire à suivre...