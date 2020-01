SE Zhang Xun, ambassadeur de la RP Chine au Sénégal : « Si les entreprises chinoises ont choisi de s'investir et de s'implanter au Sénégal, c'est parce qu'elles sont attirées par le potentiel du pays »

L'ambassadeur de la Chine au Sénégal en

présence du président de la République, a témoigné du haut niveau et de l’excellente qualité des relations de coopération stratégique globale entre la Chine et le Sénégal. L’usine Twyford Sénégal est investie par deux entreprises de fabrication de céramique bien connues en Chine et classées parmi les premières au monde dans l’industrie des céramiques.



Actuellement, selon ce dernier, sa production journalière atteint plus de 50 000 m2. Après son lancement officiel, l’usine créera plus de 1500 emplois directs locaux et près de 6 millions de dollars d’impôts par an à l’Etat. Tout en promouvant l’industrialisation et la localisation de la production de céramique au Sénégal. De plus, ses produits seront exportés vers la Guinée, la Gambie, la Mauritanie et le Mali ainsi que d’autres pays de la sous-région.



"Le président m’a assuré que s’ils parviennent à avoir une réussite avec l’usine, ils vont augmenter leurs investissements dans d’autres domaines. Si les entreprises chinoises ont choisi d’investir et de s’implanter au Sénégal, c’est parce qu’elles sont attirées par le potentiel du pays.



En effet, ces dernières années, le Pse initié par le président de la République Macky Sall progresse à toute vitesse. Le développement économique du Sénégal est entré dans une phase stratégique avec sa croissance forte et constante, son environnement d’affaires constamment amélioré et le niveau de vie de la population nettement élevé", confie l'ambassadeur...