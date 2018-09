SE IBRAGHITH À TOUBA : '' Je ne crois pas que le conflit israélo-palestinien va se régler demain matin. Le Sénégal n'a pas bougé d'un millimètre... ''

À l'image de plusieurs diplomates, Son Excellence l'ambassadeur Safwat Ibraghith a effectué le déplacement sur Touba pour prendre part au magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké.

Une visite qui lui a aussi permis de rencontrer le Khalife Général des Mourides. À l'image de bon nombre de diplomates, Son Excellence Sawfat Ibraghith, ambassadeur de la Palestine, a effectué le déplacement sur Touba, ce jeudi, pour présenter ses condoléances suite au décès de la première épouse du guide religieux.

'' Je viens juste d'arriver de La Mecque. C'est mon premier voyage. Rien n'est un hasard. Je viens d'un lieu sacré et je suis venu dans un lieu sacré. Je suis venu pour assister à la cérémonie religieuse célébrant le quatrième Khalife de Touba.

Nous sommes aussi passé présenter nos condoléances à son éminence le Khalife de Touba suite au décès de l'une de ses épouses. C'est une troisième fois en 6 mois. Je suis l'ambassadeur qui a fait le record de visites à Touba en un temps aussi court '', dira, avec le sourire au coin des lèvres, l'hôte de Guédé.

Interpellé par Dakaractu sur la question palestinienne et sur le très attendu dénouement du conflit, l'ambassadeur se voudra patient au vu des derniers développements par rapport à la situation des réfugiés. '' La question palestinienne, ce n'est pas une question qui date d'hier. Je ne crois pas que le conflit va se régler demain matin '', relève-t-il. Il se réjouira du rôle joué par Dakar. '' Le Sénégal n'a pas bougé d'un millimètre dans ses positions constantes et ce, depuis son indépendance, au niveau étatique et au niveau populaire '', termine le diplomate.