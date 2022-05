SARSARA 2022 - Le discours de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma...

Monsieur le Ministre,

Monsieur le gouverneur,

Excellence Messieurs les Ambassadeurs,

Monsieur le Maire,

Honorable Cheikh Mouhamadou Mamoune , Envoyé du Khalif Général des Mourides,

Honorable Serigne Sidy Mourtada, représentant du Khalif Général des Mourides en Mauritanie

Honorables Invités en vos rangs et qualités respectives !



Nous éprouvons un immense plaisir de nous retrouver en terre sœur et amie mauritanienne pour célébrer le Magal de Sar Sara. Cette célébration marque le passage de Cheikh Ahmadou Bamba en Mauritanie. Un passage indélébile et fondateur de solides relations forgées par la foi commune en Islam.



Sar sara est une étape importante de la vie du Cheikh en tous points de vue. En effet, lors de son ascension spirituelle, le mouridisme a vu le jour avec à la clef le Wird makhouz . Certains des plus grands disciples du Cheikh et ses plus grands enfants ont reçu leur formation à Sar sara. Au lieu de perdre de son aura au milieu des chérifs, comme le souhaitait le colonisateur, Cheikh Ahmadou Bamba s’est retrouvé lors de cet exil en Mauritanie auréolé de succès. En témoignent les témoignages élogieux des saints. Ainsi Cheikhna Cheikh Saadibou dans un célèbre poème lui disait: en partant vous étiez comme une lune, au retour vous êtes comme le soleil. Cheikh Sidiya Baba ,lui le considèrait comme une bénédiction divine destinée à a toute l’humanité.



De son côté Cheikh Ahmadou Bamba vouait un immense respect à la Mauritanie et à ses habitants. Il l’appelait la terre des saints en référence aux énormes qualités des érudits et ulémas mauritaniens. Il les recevait à Diourbel et ne cessait de leur couvrir de cadeaux. Il leur confiait aussi l’instruction d’une partie des fidèles .



Monsieur le Ministre, Honorables invités



« Cette bénédiction divine », selon les termes de cheikh Sidiya, n’avait d’autres préoccupations que l’adoration de Dieu SWT. Il recommandait à ses fidèles de rester dans le droit chemin, de suivre les prescriptions divines et de demeurer Unis tel qu’enseigné dan le Coran: tous les croquants sont des frères.

Ce sont ces mêmes recommandations que Cheikh Mouhamadou Mountakha nous rappelle : adoration, droiture, recherche du savoir, ardeur au travail,unité et organisation. Il est conscient que les défis qui nous interpellent sont nombreux et nous ne serons en mesure de les relever qu’en respectant les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Le premier de ces défis est celui de l’éducation qui requiert perspicacité, détermination, science, organisation et force financière. L’édification de l’université de Touba d’un coût de 36 milliards n’a été possible que par la jonction de l’ensemble de ces facteurs que nous venons de citer.



Monsieur le Ministre, Honorables invités,



La Mauritanie c’est aussi la terre de Cheikh Mouhamadou Moustapha. La quasi totalité de ses fils y ont fait leurs humanités. De Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma, l’aîné, à Cheikh Ahmadou Mokhtar, l’actuel khalif, en passant par Serigne Mbacké Madinah, Serigne Saliou Ambassadeur, Serigne Ibrahima, Serigne Aliou, Serigne Khadim et tous les autres. Même ses petits -enfants ont perpétué la tradition, Serigne Mouhamed a fait ses études à Boutlimit ainsi que Serigne Abdou Fattah Gaïndé Fatma.



Cheikh Mouhamadou Moustapha, le parrain de la présente Edition du magal de Sar Saara, mérite amplement cette belle distinction. Il a été le premier khalife de Touba, c’est lui qui a commencé les travaux de la grande mosquée , construit le chemin de fer Diourbel-Touba, consolidé le mouridisme , éduqué certains enfants du Cheikh et perpétué les relations avec la Mauritanie. Il a fait de sorte que personne ne s’est sentie orpheline après le décès du Cheikh.



Monsieur le Ministre, Honorables invités,



Le Khalif de Darou Khoudoss, Serigne Ahmadou Mokhtar, est très heureux de la marque de considération que vous avez manifestée à l’égard de toute la famille du parrain. C’est la raison pour laquelle, il a composé cette importante délégation pour vous témoigner toute sa gratitude. Ses prières vous accompagnent.



Sar Sara magnifie l’excellence des relations Senegalo-mauritaniennes que fortifie la diplomatie religieuse. Monsieur le ministre, Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, vous êtes mieux placés que moi pour témoigner des relations harmonieuses entre les présidents Ghazouanny et Sall. Malgré l’enjeu des ressources naturelles que partagent les deux pays, ils ont su faire preuve de grands talents de diplomates pour hisser les relations à un niveau jamais égalé. Les peuples Sénégalais et Mauritaniens leur sont éternellement redevables.



Monsieur le Ministre, Excellence messieurs les ambassadeurs

Cher Serigne

Honorables invités,



Nous voici au terme de notre allocution et nous ne saurions terminer sans remercier encore une fois la communauté mouride de Mauritanie avec Serigne Sidy à sa tête, au nom de Serigne Ahmadou et de toute la famille de Darou khoudoss, vous renouveler nos prières et espérer que l’édition de cette année marque un nouveau départ des célébrations de Sar sara.

Nous voudrions par ailleurs transmettre nos remerciements à Cheikh Mouhamadou Mamoune Fallilou et louer le leadership et l’esprit rassembleur de Cheikh Mouhamadou Mountakha qui a tenu à ce qu’il n’y ait qu’une seule et unique délégation au nom de la communauté parce que dit-il: les Mourides constituent une même famille. Que Dieu lui prête longue vie !

Je vous remercie de votre aimable attention.



Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma



Nouakchott le 14/05/2022