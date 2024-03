SARAYA: la SGO offre un lot de véhicules aux collectivités territoriales d’un coût global de 285 millions !

Ce sont 10 véhicules de fonctions pour les élus locaux, trois ambulances (2 pour la commune de Khossanto, 1 pour la commune de sabodala ) et corbillard pour la commune de SARAYA , qui ont été remis ce 01 Mars 2024 aux collectivités territoriales du département de SARAYA. Ce don d’un coût global de 285 millions, a été offert par la SGO, filiale de endeavor Mining . La cérémonie a été présidée par le préfet du département de SARAYA en présence du Sg du Ministère des mines et de la géologie, du conseiller technique du ministre des collectivités territoriales de l’aménagement et du développement des territoires!



Prenant la parole lors de la cérémonie, le directeur général de Sabodala Gold Operations (SGO), Abdoul Aziz Sy a indiqué que leur partenariat avec l'État du Sénégal, contribue activement aux initiatives de développement impulsées par les collectivités territoriales. Ainsi, plusieurs instruments et mécanismes de financement ont été institués dont le Fonds d’Appui au Développement local qui est une opportunité de financement des projets de développement pour les collectivités territoriales. "Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du partage équitable des bénéfices découlant de l'exploitation minière responsable et durable", a soutenu Abdoul Aziz Sy qui estime que cette cérémonie en est une parfaite illustration du partage symbolisé par l'acquisition et la mise à disposition au profit des collectivités territoriales.



À l'en croire, l'exploitation minière est rendue possible grâce au soutien et à la collaboration de l'État du Senegal, les collectivités territoriales, les communautés entre autres partenaires. Il a également profité de la cérémonie pour faire une forte plaidoirie pour le bitumage de la route Bembou SABODALA. une doléance qui porte sur la libération des emprises notamment l'évacuation des occupants de notre gisement Kiesta dont nous sommes les uniques détenteurs des droits miniers. "J'aimerais aussi soumettre une doléance qui porte sur la libération des emprises notamment, l'évacuation des occupants de notre gisement Kiesta dont nous sommes les uniques détenteurs des droits miniers", a sollicité Abdoul Aziz Sy. Toujours selon lui, “ c’est très important qu'ensemble nous joignons nos efforts pour nous rétablir dans nos droits et nous permettre de travailler sereinement et continuer à contribuer pour le développement social et économique du pays et du département de Saraya qui nous est si cher” a-t-il conclu .