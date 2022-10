SARAYA : des centaines de champs de coton frappés par une infestation non identifiée.

Dans le département de Saraya, tous les champs de coton des 966 producteurs ont été frappés par une infestation non identifiée par les techniciens de la Sodefitex. Face à cette situation, les producteurs et leur Chef de Secteur ont rencontré le Chef de l'exécutif départemental pour lui faire part de leur inquiétude.



À la suite de cette rencontre, le Préfet Cyprien Antoine Ballo s'est rendu dans des champs pour constater de visu la situation, ce mardi 4 octobre 2022, Accompagné d'une forte délégation. il s'est déplacé dans le champ d'un producteur à Kondokhou. Sur place, le propriétaire du champ Demba Samoura s'est dit très préoccupé par la situation des producteurs qui ont tout misé sur cette culture.



Pire encore, les producteurs craignent un risque de famine les mois à venir. C'est pourquoi, ils sollicitent l'épongement de leurs crédits et une aide alimentaire de l'État.

Le Préfet Cyprien Antoine Ballo, a reconnu que l'heure est grave car tous les champs du département voire de la sous région sont presque touchés par le phénomène d'attaque des insectes appelés "acides".

Le Chef de l'exécutif départemental promet de rendre compte fidèlement à la hiérarchie, la situation des producteurs du département de Saraya.



Par ailleurs, le Chef secteur de la Sodefitex, Waly Faye, n'a pas manqué de souligner, les subventions faites par l'État du Sénégal aux paysans par le passé pour soulager les maux des cotonculteurs. Il espère qu'à travers cette attaque des insectes, l'État n'abandonnera pas ses populations.