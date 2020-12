SARAYA / SABODALA : La SGO ouvre ses portes à Oumar Sarr et étale ses performances.

Ce mardi 29 décembre 2020, le nouveau ministre des mines et de la géologie a visité les installations de la compagnie minière Sabodala Gold Operations qui s'étendent sur une superficie de 611 km2. Oumar Sarr et sa délégation ont été reçus par le DG Abdoul Aziz Sy, l'adjoint au Sous-Préfet M.Thiombane et le Maire Mamadou Cissokho.



La visite guidée a démarré par le site de Sofia, suivie de celui de Golouma. Sur les lieux, des géologues ont expliqué au Ministre comment se fait l'extraction du minerai.



Sur le chemin du retour le ministre et sa délégation ont fait escale au niveau des nouveaux villages de Sabodala et Madina Sabodala, pour voir l'état d'avancement des travaux de la construction des maisons par la CSE.



Après cette visite de terrain, le ministre a suivi avec intérêt des présentations sur les activités de la mine de 2009 à nos jours. Durant cette période, la production d'or est passée d'une tonne à un peu plus de quatre tonnes avec l'acquisition de la concession d'OROMINE.

Toutefois, une baisse est à noter durant cette période de pandémie.



À en croire le DG, SGO est là pour une vingtaine d'années encore avec l'achat du périmètre de MASSAWA ou encore SONKOUNKOU. L'objectif est d'être la première mine de production en Afrique de l'Ouest et 10e au niveau mondial.