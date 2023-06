SARAYA - Le Club 50% de Préférence Nationale au chevet des jeunes Entrepreneurs

La délégation du Club 50% de Préférence Nationale s’est rendue jeudi à Saraya. Cette visite entre dans la cadre de la tournée initiée par le chef religieux et leader d’opinion Serigne Modou Bousso Dieng pour dénoncer la mise à l’écart des entreprises privées dans l’exécution des marchés publics. Un combat vital cher au Pdg de Ecotra Abdoulaye Sylla. Une occasion qui a été saisie pour mobiliser les jeunes entrepreneurs de la localité et surtout leur promettre un soutien et une assistance technique pour la réussite de leurs projet. La rencontre a eu lieu sous la présence du Directeur Général de Écotra, Assane Sylla.