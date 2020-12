SARAYA / ENTREPRENEURIAT :  Le réseau des entrepreneurs de Département présenté aux partenaires.

Ce vendredi 18 décembre 2020, le Préfet du département de Saraya, Cyprien Antoine Ballo a présidé une réunion du CDD consacrée à la présentation du Réseau des Entrepreneurs du département de Saraya.



Dans le complexe des jeunes, le Président de cette nouvelle structure, Moussa Danfakha, dans sa présentation a expliqué les raisons de la création de ce Réseau dont l'objectif est de développer l'entrepreneuriat local. Ce faisant, le Réseau va nouer une collaboration avec des entreprises du département (sociétés minières et ONG) et collectivités territoriales pour réaliser des travaux dans le cadre du contenu local.



Ainsi, le Réseau offre plusieurs services (restauration, hébergement, transport, construction...)



À en croire le Président Moussa Danfakha si le Réseau parvient à capter des marchés locaux, alors le chômage et l'émigration irrégulière pourraient être réduits. Il faut dire que les entreprises basées dans la région de Kédougou, plus particulièrement dans le département de Saraya, ne bénéficient pas de marchés octroyés ni par les sociétés minières, encore moins par les collectivités territoriales.



D'où la nécessité d'unir leurs forces et leurs moyens afin d'être aptes à compétir au même titre que les autres entreprises d'autres localités. Les élus territoriaux (Maire de Saraya, Président du Conseil départemental et Honorable député-Maire de Bembou) ont salué l'initiative et exhortent le Réseau à conserver cette union.



Le Préfet du département de Saraya a rassuré le Réseau de sa disponibilité à l'accompagner.