Le ministre du pétrole et des énergies, Aïssatou Sophie Gladima reconnaît des défaillances dans le cadre de l'exécution des marchés de la Société Africaine de Raffinage (Sar) mais rassure sur le respect des conventions régissant l'entreprise.



« La Sar travaille à maîtriser les risques de retard dans l'approvisionnement et à ce jour, on n’a jamais noté de pénurie de produits pétroliers surtout durant la période de confinement » a confié le ministre alors qu'elle faisait face aux parlementaires dans le cadre de l'examen du budget du département qu'elle pilote.



Dans la gestion administrative de la société, le ministre mise sur des discussions pour recueillir les avis des uns et des autres pour un résultat unanime. Le ministre Aïssatou Sophie Gladima s'exprimait ce 6 décembre devant les députés.