SANTÉ - Validation externe du Projet d'établissement de l'hôpital Matlaboul Fawzeïni de Touba

L'hôpital Matlaboul Fawzeïni de Touba a présenté, cette semaine, son premier projet de validation interne d'établissement. Une occasion saisie par le directeur de la structure pour éclairer les populations sur la quintessence dudit projet. Amadou Guèye Diouf de confier que '' c'est le document stratégique que tout établissement de santé publique doit avoir et qui regroupe l'ensemble des projets que l'hôpital doit dérouler sur les 5 prochaines années. Cette étape vient après celle qui se déroule en interne. '' Amadou Guèye Diouf de poursuivre : '' Ainsi depuis le comité de pilotage jusqu'aux différentes phases d'élaboration du projet médical qui est le projet central d'élaboration des projets associés qui sont arrimés au projet médical jusqu'à la validation interne par les acteurs et à la validation par le conseil d'administration. ''



Cette étape, précise notre interlocuteur, permet à l'hôpital en tant que structure qui élabore son projet d'établissement de prendre l'avis de la communauté depuis les acteurs institutionnels à savoir les autorités administratives, les autorités médicales de la région, les différentes structures de santé et de l'action sociale, mais aussi les acteurs communautaires, notamment les acteurs religieux, la société civile de manière élargie... ''



L'hôpital créé en 2005 a démarré ce projet il y a de cela deux ans. ''Au bout de 5 ans, nécessairement il y aura une évaluation et après ce sera le lancement de la deuxième génération du projet '', a ajouté le directeur.