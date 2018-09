SANTÉ : Le diabète continue de faire des ravages dans le département de Saint-Louis

Les dernières études publiées par les professionnels de la santé placent Saint-Louis parmi les villes les plus touchées par le diabète

Dans cette région, malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics, le taux de prévalence de 10,4% reste très élevé.

Des chiffres qui donnent froid dans le dos et qui ont poussé les populations à prendre la décision de prendre en charge leur propre régime pour inverser la tendance.

A Thileu Boye, dans ce gros village situé à près de 23 kms de Saint-Louis où on note un fort taux de prévalence, les habitants ont organisé une séance de dépistage et de sensibilisation pour inviter les résidents à un changement de comportement.

En présence des autorités coutumières et religieuses de cette localité, le président de l’association des diabétiques de Saint-Louis et d’autres responsables du secteur de la santé se sont réjoui de cette belle initiative des populations de ce terroir qui n’ont ménagé aucun effort pour organiser cette journée de consultations médicales gratuites.

À en croire Doudou Diop, 25 000 cas de diabète ont été recensés à Saint-Louis.

Cela grâce à une étude menée en milieu urbain et réalisée dans la ville en 2010. Étude qui a permis de faire la lumière sur l’inquiétante explosion des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires.

Doudou Diop a signalé que la prévalence du diabète dans la population globale de cette étude (1400 individus) était de 10,4%, soit 148 personnes. Avec 10,5% chez les femmes, contre 10,2% chez les hommes, l’étude révèle qu’il n’y avait pas de différence statistiquement significative entre les distributions du diabète dans les deux sexes.

À Thilleu Boye, 240 patients ont été consultés par les blouses blanches et parmi ces personnes 25 d’entre elles ont été déclarées diabétiques.