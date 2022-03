SANTÉ : La fédération des syndicats de la santé étale sa liste de doléances et décrète 48h de grève

En effet, Souleymane Joe Mané, le président de ladite fédération, portant leur voix, n’a pas manqué d'étaler leur plateforme revendicative qui comprend un certain nombre de points dont le régime indemnitaire ou encore le système de rémunération; les arriérés de paiement de Covid-19 des agents municipaux ; le paiement à date échue des travailleurs du programme ISMEA ; le paiement des heures supplémentaires de l'année 2021 à certains ayants droit ; le paiement du fonds de motivation du 3ème et 4ème trimestre à certains ayants droit relevant du Ministère de la santé. Autant de problèmes et de rushes financiers, mais également des questions statutaires liées au recrutement de personnels contractuels et communautaires à la fonction publique comme également la question du statut des techniciens supérieurs, des infirmiers et sages-femmes, du fait du relèvement de leur niveau de formation dans les instituts de formation ; la question de la fonction publique locale concernant le personnel des collectivités locales…

À la fin de ce mot d'ordre, ils procéderont à une évaluation pendant le week-end pour ensuite se projeter sur d'autres plans d'action, si jamais leur voix n’était pas entendue.