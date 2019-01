SANTÉ : Fatick étrenne son scanner

L'appareil est bien positionné et c'est le directeur de Cabinet du Ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a visité ce matin ces installations à l'hôpital de Fatick accompagné d'une forte délégation dont le Directeur des infrastructures et équipements du Ministère. Ce scanner très attendu par toute la population et qui est désormais bien en place, est d'un coût de 290 millions de Fcfa. L'appareil va considérablement réduire les évacuations qui étaient jusque là effectuées vers d'autres régions afin d'explorer davantage les pathologies des malades et gérer les urgences dans cette zone très accidentogène.

Au delà du scanner, Fatick dispose aussi d'une salle de chirurgie, la salle de cœlioscopie pour une chirurgie non invasive qui permettra de limiter les lésions sur le patient et diminuer ainsi le délai d'hospitalisation. La première intervention s'est parfaitement bien déroulée.

A côté de ce bloc qualifié de l'un des meilleurs plateaux techniques chirurgicaux du pays par le DC, le Dr Aloyse Waly Diouf a aussi salué l'installation de la nouvelle unité de dialyse à l'hôpital de Fatick avec ses 15 branchements.