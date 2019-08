‘’Lalou Ourouss’’, un espace économique, une histoire principalement axée autour du marchandage des bijoux en or et d’arts artisanaux.

Ce marché qui existe depuis l’aube des indépendances, précisément à la fin des années 40, transcende les époques mais peine toujours à se conformer à la modernité. Il est logé à Sandaga au cœur de la capitale sénégalaise.



Principalement, des commerçants experts dans la vente de bijoux de valeur s’y activent. Réunis autour d’une association, ils s’engagent à promouvoir leur espace de travail. Depuis 5 ans, des démarches administratives sont entamées pour l’octroi du bail de cet espace, mais la requête traine encore au niveau des instances étatiques.



Les facteurs bloquant à la quête du sésame sont jusqu’ici méconnus, confie le président du Regroupement des Marchands de Bijoux de Sandaga, Talla Gaye.



La réfection du marché Sandaga est aux yeux de ces marchands de ‘’Lalou Ourouss’’ une aubaine pour la construction d’un comptoir commercial d’or et d’objets artisanaux. Ils soutiennent adhérer à la vision des autorités étatiques qui veulent faire de Sandaga un marché d’une notoriété internationale. D’ailleurs, ces derniers les interpellent sur la leur réactivité par rapport à leur sollicitation.



Le marché Sandaga fermera ses portes ce 30 août. ‘’Lalou Ourouss’’ qui n’est pas concerné par le plan de reconstruction veut saisir l’opportunité pour la construction d’un building commercial répondant à la modernité.