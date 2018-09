SAMBA SALL ( Président du MRCD ) : " À Dabaly, les 3/4 des personnes inscrites sur le fichier ont déjà parrainé le Président Sall "

L'opposition, est-elle partie pour jouer les seconds rôles dans la commune de Dabaly lors de la prochaine élection présidentielle ? C'est vraisemblablement ce qui risque de se produire si la tendance n'est pas inversée entre temps. En effet, Samba Sall, Président du Mouvement pour la Renaissance de la Commune de Dabaly , confie avoir réussi à amener l'essentiel des populations inscrites sur le fichier électoral à parrainer le candidat Macky Sall, soit , dit-il, un pourcentage de 90%.



Un record qui confirme, selon lui, les derniers résultats obtenus lors des dernières élections législatives dans cette localité du département de Nioro.



Interpellé sur les raisons qui seraient à l'origine de cette ruée en faveur de son candidat, Samba Sall évoquera les réalisations non négligeables réalisées à travers le département compte non tenu des bourses familiales et l'électrification rurale. '' Nioro devenait une véritable rivière pendant l'hivernage. C'est grâce au Président Macky Sall que ce calvaire a connu son épilogue ''.



Le responsable politique Apériste de se féliciter de la prestance du ministre Aly Ngouille Ndiaye avant d'envisager une victoire à plus de 95% en 2019 en faveur de son candidat.