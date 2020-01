SALY PORTUDAL : Le PROMOVILLES renforce les élus locaux pour une gouvernance territoriale maîtrisée.

Dans le cadre de sa composante appui institutionnel aux collectivités territoriales, le Programme de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVILLES) organise, du 14 au 16 janvier 2020 à Saly, un atelier de formation sur la gouvernance territoriale destinée aux acteurs communaux des 13 communes bénéficiaires de la phase 1 du PROMOVILLES.



Cette formation vise le renforcement des capacités des élus locaux et des agents municipaux sur les aspects liés à la décentralisation et au développement territorial, afin de mieux les outiller dans l’exercice de leurs compétences.



Elle fait suite aux 13 sessions de formation locale sur la gestion et l’entretien des infrastructures urbaines, qui ont déjà été organisées dans les 13 communes bénéficiaires de la phase 1...